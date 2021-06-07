Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Midesinden 96 kokain kapsülü çıktı
Giriş Tarihi: 7.6.2021

Midesinden 96 kokain kapsülü çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Midesinden 96 kokain kapsülü çıktı
İstanbul Havalimanı'nda polis, hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. 'dan gelen ve uyruklu olduğu anlaşılan B.E.O., diğer yolculardan ayrılarak detaylı kontrole alındı. Yolcunun bagajlarında ve üstünde herhangi bir yasa dışı maddeye rastlanmadı. Yolcunun karın bölgesinde olağandışı bir sertlik saptayan polis ekipleri, 'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılan 'yutucu tespit cihazı' ile kontrol etti. Muayenenin ardından hastaneye götürülen yolcunun sindirim sisteminde 96 adet kapsül içerisinde bin 844 gram kokain tespit edildi. Gözaltına alınan Nijeryalı zanlı B.E.O., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Midesinden 96 kokain kapsülü çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA