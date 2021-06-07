Midesinden 96 kokain kapsülü çıktı

İstanbul Havalimanı'nda polis, hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Etiyopya
'dan gelen ve Nijerya
uyruklu olduğu anlaşılan B.E.O., diğer yolculardan ayrılarak detaylı kontrole alındı. Yolcunun bagajlarında ve üstünde herhangi bir yasa dışı maddeye rastlanmadı. Yolcunun karın bölgesinde olağandışı bir sertlik saptayan polis ekipleri, Türkiye
'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılan 'yutucu tespit cihazı' ile kontrol etti. Muayenenin ardından hastaneye götürülen yolcunun sindirim sisteminde 96 adet kapsül içerisinde bin 844 gram kokain tespit edildi. Gözaltına alınan Nijeryalı zanlı B.E.O., sevk edildiği adliyede tutuklandı.