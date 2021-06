MKE, yerli ve milli sanayinin sembolü

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında Son günlerde kamuoyunda MKE konusunda bilgi kirliliğinin yaşandığını ifade etti. Milletvekili Ramazan Can, MKE'nin Kırıkkale'yi kuran bir tesis olduğunu, MKE'nin yerli ve milli sanayinin sembolü olduğunu söyledi. İnsanların doğup büyüyüp yaşlandığı gibi kurumlarında güncelliğini kaybettiğini dile getiren Can MKE'nin 1930'lu yılların kanunu ile yönetildiğine dikkat çekti. MKE ile ilgili özel bir kanunun 80'li yıllardan bu yana konuşulduğunu ifade eden Can " MKE'nin kendi iç dinamikleriyle, kendi sıkıntılarını görerek kendi hafızasıyla büyümek için bir takım çalışmalar kurum içinde yapıyordu. MKE şu anda Kamu İktisadi Teşebbüsü. Yani KİT. Özelleşmemiş ama özelleşme aşamasında olan. MKE bir personeli eğitim için yurt dışına gönderecek olsa ödeneği yok. MKE'nin mevcut yapısıyla dünya silah devleri ile rekabet etme şansı yok"dedi.



MKE'nin özelleşmesinin söz konusu olmadığına dikkat çeken Can "MKE devletin. Milletin. Biz dedik ki MKE'nin özelleşmesinin önüne set çekelim. MKE'den özelleştirme baskısını kaldıralım. MKE devletin olsun ama klasik personeli klasik yatırım mevzuatından da muaf olsun. Hem devlet garantisinde olacak hem de özel bir şirket gibi rahat hareket edebilecek. İstediği teknolojiyi alıp istediği mühendisi çalıştırabilecek. Savunma sanayi üzerine kolayca proje üretebilecek. Bunları yaparken bürokrasi, bütçe, maliye engeline takılmadan özel bir şirket gibi rahatça yapabilecek. Şu anda MKE üzerinde yapılamaya çalışılan statü değişikliğinin temeli budur. Devletin olacak ama özel teşebbüs gibi hareket edebilecek. Devletin hazinenin sahip olduğu bir anonim şirketi ol. Herhangi hak kayıpları olmayacak. MKE'nin silah sektöründe rahat hareket edebilecek imkanları bol bir yasal mevzuata ihtiyacı var. MKE'de istihdamın artması, yatırımların artması için bu yasal düzenlemenin yapılması gerek. Bu klasik yasal mevzuatında bunu sürdürmek mümkün değil. Bu mevzuatın düzenlenmesi gerekmektedir. Yeniden bir yasal düzenleme yapmak gerekiyor. Biz şu anda bunu yapmaya çalışıyoruz. MKE işçisinin statüsü değişmeyecek. Onları daha güzel günler bekliyor. Kırıkkale'yi daha güzel günler bekliyor" dedi.