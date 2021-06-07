Nikahlar ve düğünler tamamen serbest mi olacak, kişi sınırlaması kalkacak mı? Nikâhlar ve düğünler kaç saat olacak ve nasıl yapılacak?

Nikahlar ve düğünler tamamen serbest mi olacak, kişi sınırlaması kalkacak mı soruları evlenme planı yapan çiftler tarafından araştırılıyor. Uzun bir süredir yasak dahilinde olan kına, nişan, düğün gibi organizasyonların durumu için ise gözler gelecek resmi açıklamadaydı. Bu kapsamda; İçişleri Bakanlığı genelgesi ile "Nikahlar ve düğünler serbest mi ve kaç saat olacak? Kınalar, nişanlar, nikahlar ve düğünler kaç kişi ile yapılacak, kapalı alanda olur mu?" gibi soruların yanıtları da belli oldu. Buna göre; nikahlar ve düğünler serbest mi ve kaç saat olacak? İşte yanıtı.