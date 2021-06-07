Pandemi süreci pek çok iş gibi evlilik planlarını da aksattı. Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte evlilik hazırlığında olan çiftler nikah ve düğün için harekete geçti. Kalabalık tören ve kutlamalar salgın açısından tehlikeli olduğu için çiftler; nişanlar ve kınalar serbest mi, nasıl yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Kına ve nişan törenleri yasağı kalktı mı ve ne zaman yapılacak sorusu da çiftlerin gündeminde yer alıyor.

KINALAR SERBEST Mİ?

Haziran ayında içinde bulunduğumuz kademeli normalleşme sürecinde belli şartlar altında nikahlara izin verildi. Bunun üzerine belediyelere gelen nikah başvurularında ciddi bir artış yaşandı. Nikah ve düğünden bir adım öncesi olan kına geceleri de gelin adaylarının merak ettikleri arasında yer aldı.