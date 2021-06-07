Pandemi süreci pek çok iş gibi evlilik planlarını da aksattı. Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte evlilik hazırlığında olan çiftler nikah ve düğün için harekete geçti. Kalabalık tören ve kutlamalar salgın açısından tehlikeli olduğu için çiftler; nişanlar ve kınalar serbest mi, nasıl yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Kına ve nişan törenleri yasağı kalktı mı ve ne zaman yapılacak sorusu da çiftlerin gündeminde yer alıyor.
KINALAR SERBEST Mİ?
Haziran ayında içinde bulunduğumuz kademeli normalleşme sürecinde belli şartlar altında nikahlara izin verildi. Bunun üzerine belediyelere gelen nikah başvurularında ciddi bir artış yaşandı. Nikah ve düğünden bir adım öncesi olan kına geceleri de gelin adaylarının merak ettikleri arasında yer aldı.
KINA VE NİŞAN YAPILABİLECEK Mİ?
Kademeli normalleşme sürecine ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, tüm kurallara eksiksiz uyulması koşuluyla düğünlere müsaade edileceği bildirildi. Genelgeye göre, törenlerde yiyecek içecek ikram edilmeyecek, masa ve sandalyeler arası mesafeli olacak. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına eksiksiz uyulacak. Kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılacak. Davetli sayısı 100 kişiyi geçmeyecek. Bu kurallara uyulduğu takdirde 1 Haziran Salı gününden itibaren düğün yapılabilecek. Ancak kına ve nişanlara 1 Temmuz'a kadar izin verilmeyecek.
NİŞAN, KINA, DÜĞÜN YASAK MI?
1 Haziran itibariyle düğünlerin yapılmasına izin verildi. Ancak nişan ve kınalar 1 Temmuz'a kadar yapılamayacak. Kabine Toplantısı'nda alınacak kararlar neticesinde nişan ve kına gecelerine ilşikin kararlar yeniden değerlendirilecek.