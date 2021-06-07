Ödülünü Erzurumlu kadınlara hediye etti

Erzurumlu Astsubay Uğur Sağıroğlu
, Coşkun Aral
, Reha Bilir
, Erol Doğaner
ve Murat Gür
gibi dünyaca ünlü fotoğraf sanatçılarının jüri üyeliği yaptığı Arpella 11. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'na, Palandöken Dağı'nda Buz Tırmanışı yapan bir kadının fotoğrafı ile katıldı. Sağıroğlu, farklı ülkelerinden bin 750 kişinin, toplam 14 bin 500 fotoğrafla katıldığı yarışmanın, bu yılın 3 temasından biri olan "Kadın her yerde" kategorisinde Global Photographic Union
(Küresel Fotoğraf Birliği) mansiyon ödülüne layık görüldü. Fotoğrafçılık camiasında önemli bir yarışma olarak görülen Arpella'da dereceye giren Sağıroğlu, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde çektiği fotoğraflarla bir çok yarışmada derece giren sanatçılar arasında yer aldı. SABAH'a konuşan Sağıroğlu, "Mimar Sinan Güzel sanatlar ve Anadolu Üniversitesi Kamu yönetim mezunuyum. Halen şanlı ordumuzda astsubay olarak görev yapıyorum. 2008'den beri de profesyonel fotoğraf çekiyorum. Amerikan Fotoğraf Derneği PSA'nın 2019 PSA Gümüş madalya sahibiyim. Bu ödülü Nene Hatun'un tüm yürekli torunlarına, yani Erzurum
kadınına hediye ediyorum" dedi.