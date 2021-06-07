Oğlu için başlattı, tüm ülkeye yayıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan fen bilimleri öğretmeni Burcu Genco Büyükburç, 4 yaşındaki oğlu Murat Atlas'ın bilgisayar ve tabletten uzak büyümesini sağlamak için evde deney ve oyunlar yapmaya başladı. Büyükburç, oğlu Murat Atlas'ın "yaparak ve yaşayarak" öğrenmesi için geliştirdiği ve adını "İyi Ki Varsın Çocuk" koyduğu projesini sosyal medya üzerinde yayınladı. Genco Büyükburç, kısa sürede Türkiye'nin dört bir yanına yayılan projesine 200'e yakın aile katılınca 'Dünya Oyun Oynama Günü'nde ilk sanal sergisini açtı.

PANDEMİ DE DAHA FAZLA İLGİ

Pandemide çocukların evde çok fazla sıkıldığı, her zamankinden daha çok ilgiye ve oyun oynamaya ihtiyaç duyduğunu belirten Burcu Genco Büyükburç, "İnteraktif Aile Saati" adında bir proje başlattı. Ailelerin evde çocuklarla zaman geçirerek geri dönüşüm malzemeleri ile kendi oyunlarını hazırlayıp oynamalarını sağlamayı amaçladığını belirten Büyükburç, "Bu sayede çocuklar televizyon, telefon ve tablet gibi elektronik eşyalardan uzak tutacağımızı düşündüm. Türkiye'nin birçok ilindeki aileye ulaşmak için sosyal medya üzerinden "İyi ki varsın çocuk" adında hesap açtım" dedi.

"HER AİLEYİ DAHİL ETMEK İSTEDİM"

Çocukların elektronik alet bağımlısı olarak büyümesi son yılların en büyük sorunu haline geldiğini belirten 2 çocuk annesi Burcu Genco Büyükburç, "Oğlumun tablet ve bilgisayar başında büyümemesi için ev de küçük deneyler yapmaya başladım. Yaptıklarımız Murat Atlas'ın çok hoşuna gittiğini gördüm. Pandemi süresinde evde zaman geçiren ailelere ulaşmak istedim. Geliştirdiğim projeyi sosyal medya üzerinden paylaştım. Ve ailelerin çocuklarıyla geri dönüşüm malzemelerinden oyunlar üretmelerini video çekerek bize göndermelerini istedik" diye konuştu.

İLK SANAL SERGİ

Kars'tan İzmir'e kadar birçok ilden ailelerin çocuklarıyla birlikte geliştirdikleri oyunların videolarının gelmeye başladığını belirten Genco Büyükburç, "200'e yakın aile projemize katıldı. Bu paylaşımları, sanal bir sergi de yayınlamak istedim. 28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü'nde ilk sergimizi açtık. Amacım ailelerin çocuğunu teknoloji bağımlılığında uzak bir şekilde büyütmesine katkı sağlamak. Koronavirüsle mücadele döneminde evi sokaktan daha eğlenceli hale getirmemiz çocuklar için çok önemli. Sadece hayal gücümüzle ev yapımı oyun yapma fırsatımız var" dedi.