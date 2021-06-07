Koronavirüs salgını sürecinde risk durumuna göre belli gruplar sırasıyla aşılandı. Koronavirüs aşı takviminde sıra öğretmenlere geldi. Yaş grubu, branş ve benzeri farklar gözetilmeksizin tüm öğretmenlerin aşılanacağı duyuruldu. Bakan Selçuk'un açıklamaları üzerine MHRS üzerinden öğretmen aşı randevusu nasıl alınır sorusu araştırılıyor. İşte e-Nabız üzerinden öğretmenler için aşı randevusu oluşturma ekranı!

ÖĞRETMEN AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Öğretmenler ve eğitim sektörü çalışanları, e-Devlet şifreleriyle Merkezi Hastane Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yaptıktan sonra "Randevu Al" butonuna seçip buradan "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklamalıdır. Ardından BioNTech ve Sinovac aşıları arasından istenilen aşı seçilir. Daha sonra kişi, aşıyı olmak istediği sağlık kuruluşunu seçer. Aşılar aile hekimliklerinde ya da hastanelerde yapılabilir.