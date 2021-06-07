Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Okula saklanan kadın eski sevgilisi tarafından öldürüldü
Giriş Tarihi: 7.6.2021 17:37 Son Güncelleme: 7.6.2021 18:07

Okula saklanan kadın eski sevgilisi tarafından öldürüldü

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Okula saklanan kadın eski sevgilisi tarafından öldürüldü

’da 43 yaşındaki kadın, eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen kişi ile sokakta karşılaştı. İki taraf arasında yaşanan tartışma sonrası Medine S. Adlı kadın kaçarak 24 Şubat İlkokulu’nun içine girdi. Peşinden koşarak kadını okul içerisinde yakalayan Bülent T, kadını bıçakla yaralayıp kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

'da Medine S. isimli kadın sokakta eski erkek arkadaşı Bülent T. (39) ile karşılaştı. İki taraf arasında çıkan tartışma büyüyünce 39 yaşındaki Bülent T. tarafından kovalanan 43 yaşındaki Medine S, 24 Şubat İlkokulu'na girerek saklanmak istedi. Peşinden koşan ve okul içerisinde Medine S'i yakalayan Bülent T, kadına saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olayda ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekibince Fatih Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Yaralı kadın Medine S. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarını araştıran polis kaçan Bülent T. için yakalama çalışmaları başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Okula saklanan kadın eski sevgilisi tarafından öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA