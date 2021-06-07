Okula saklanan kadın eski sevgilisi tarafından öldürüldü

Trabzon'da Medine S. isimli kadın sokakta eski erkek arkadaşı Bülent T. (39) ile karşılaştı. İki taraf arasında çıkan tartışma büyüyünce 39 yaşındaki Bülent T. tarafından kovalanan 43 yaşındaki Medine S, 24 Şubat İlkokulu'na girerek saklanmak istedi. Peşinden koşan ve okul içerisinde Medine S'i yakalayan Bülent T, kadına saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olayda ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekibince Fatih Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Yaralı kadın Medine S. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarını araştıran polis kaçan Bülent T. için yakalama çalışmaları başlattı.