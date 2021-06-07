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Giriş Tarihi: 7.6.2021

Öldürüp kıyafetlerini değiştirdiler

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Öldürüp kıyafetlerini değiştirdiler

Birkaç aylık gelinken, baza kapağının altında sıkışarak ölmüş halde bulunan Yonca’nın ailesi, kızlarının cinayete kurban gittiğini öne sürerek şikâyetçi oldu

Kağızman'a bağlı Akören köyünde yaşayan Yonca Aladağ (20), geçen ocak ayında baza kapağının altında cansız halde bulundu. Baba Fevzi Aladağ, kızının kazayla ölmediğini, cinayete kurban gittiğini öne sürdü. Sevgilisi 'ın, kızının fotoğraflarını montajla uygunsuz hale getirerek paylaştığını söyleyen baba Aladağ, "Kızının adı çıktı, denilince aileler arasında evlenmelerine karar verildi. Resmi nikâh da yapmadılar. Evleneli birkaç ay olmuştu. Ne olduysa o evde oldu" dedi.

'KÜLOTLU ÇORAP GİYDİRMİŞLER'
Baba Aladağ, sözlerine şöyle devam etti: "Şüpheli bulgular ortaya çıkınca savcılığa başvurarak şikâyetçi olduk. Çünkü kızım, bazanın altında kaldıktan 3-4 saat sonra hastaneye götürülmüş. Üstelik kayınvalidesi ve görümceleri, kızımın cesedi bazanın altındayken kıyafetlerini değiştirmişler. Gerekçesini de 'Üzerinde gecelikleri vardı. Bu nedenle giydirdik' diye açıklamışlar. Külotlu çorap bile giydirmişler. Olay 08.00-08.30 saatleri arasında olmuş. Hep uykudan geç kalktığı iddia edilen kızımın birlikte yaşadığı Yusuf Aydın, ifadesinde o gün 05.00'te uyandığını söylemiş. Aydın'ın ailesinin de cinayeti örtbas ettiklerini düşünüyorum. Şu an Yusuf Aydın ortada yok."

KADIN HAKLARI KOMİSYONU SAHİP ÇIKTI
KARS Cumhuriyet Başsavcılığı, genç kadının ölümünü şüpheli bularak, soruşturmayı genişletti. da Yonca Aladağ'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmaya müdahil oldu. Kadın Hakları Komisyonu'na bağlı avukatlar da Yonca Aladağ'ın ailesinin yanında yer aldı

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Öldürüp kıyafetlerini değiştirdiler
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