On Numara sonuçları an itibariyle binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Son olarak yapılan çekilişte 163.4 milyon devirli ikramiye tutarının olması bugünkü çekilişe olan ilgiyi arttırdı. Bugünkü MP TV canlı çekilişinde büyük ikramiye tutarını kazanmak umuduyla Milli Piyango Online aracılığıyla ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduranlar On Numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. 7 Haziran On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'den sonra açıklanması bekleniyor. İşte 7 Haziran 2021 MPİ Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgula ekranı
Milli Piyango Online aracılığıyla 7 Haziran On Numara sonuçları ve kazandıran numaraları ile MPİ bilet sorgulama ekranı şöyle;
On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'de gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilen çekilişin ardından On Numara çekilişinin ardından vatandaşlar oynadıkları biletleri Milli Piyango Online üzerinden sorgulayabilecek.
On Numara çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de.
ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
On Numara'nın 4 Haziran 2021 tarihli çekiliş sonuçları şu şekilde; 2 4 5 11 15 19 25 29 32 33 40 47 50 53 56 58 62 65 67 70 77 78
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.