Polis merkezinde şüpheli ölüm! Valilik 'darp izi yok' dedi ailesi şikayetçi oldu

Esenyurt'ta bir şirkette güvenlik amiri olarak görev yapan Birol Yıldırım, önceki gün kavgaya karışan ve gözaltına alınan iş arkadaşlarının peşinden gittiği polis merkezinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Yıldırım'ın ailesi darp iddiasıyla konuyu yargıya taşırken, hazırlanan ölüm raporunda ise darp izine rastlanılmadığı ve ölüm nedeninin kalp krizi olarak belirlendiği öğrenildi. Öte yandan Yıldırım'ın kalbine stent takıldığı ve kalbinin sadece yüzde 10'unun çalıştığı öğrenildi.

İstanbul Esenyurt'ta yer alan bir polis merkezinde 5 Haziran Cumartesi günü gece saatlerinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: İddiaya göre Birol Yıldırım'ın güvenlik amiri olarak çalıştığı rezidansın güvenlik elemanları ile o bölgede bulunan bir kafetaryanın çalışanları arasında tartışma çıktı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Çalışanlarının gözaltına alındığını öğrenen Yıldırım da, gece saatlerinde polis merkezine geldi. İddiaya göre sarhoş şekilde polis merkezine gelen Yıldırım, taşkınlık çıkarınca polis ekipleri tarafından kelepçenelerek gözaltına aldı. Ancak Yıldırım, saatler sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 3 çocuk babası Yıldırım, kaldırıldığı hastanede doktorların bütün müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

AİLESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Babasının ölümüyle ilgili polis merkezindekiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Şeyma Nur Yıldırım "Benim sadece bir babam vardı, o da artık yok. Suç duyurusunda bulunduk, davanın peşini bırakmayacağım" dedi.

ÖLÜM RAPORUNDA DARP İZİ YOK

Yıldırım ölmüyle ilgili Esenyurt Devlet Hastanesi'nde hazırlanan ölüm raporunda darp izine rastlanılmadığı, kesin ölüm nedeninin ise kalp krizi olarak belirlendiği ifade edildi. Öte yandan Yıldırım'ın kalbinin sadece yüzde 10'unun çalıştığı ve bu sebeple kalbine stent takıldığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan olayın ardın İstanbul Valiliği'nden de yazılı bir açıklama yapıldı. Yıldırım'ın ölümüne ilişkin yapılan açıklamada "Esenyurt ilçemiz Akevler Mahallesi'nde 05/06/2021 Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kavga olayına karışan ve karşılıklı şikâyetçi olan 4 şahıs, haklarında işlem yapılmak üzere polis merkezine sevk edilmiştir. Şahısların çalıştıkları iş yeri yöneticisi B.Y. polis merkezine gelerek kavgaya müdahil olmuş ve hakkında işlem yapılmak üzere bekleme odasına alınmıştır. Odada bekletildiği sırada fenalaşan B.Y. 112 Acil Sağlık ekiplerimizin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

"SAVCILIK TARAFINDAN GEREKLİ TAHKİKAT DEVAM EDİYOR"

Ailenin avukatı Hüseyin Tuzcu, "Savcılık tarafından gerekli tahkikat devam ediyor. Soruşturma yürütülüyor İstanbul Valiliği tarafından aldığım bilgi doğrultusunda söylüyorum, müfettiş atanmış, gerekli idari soruşturma yürütülüyor. Ben inanıyorum ki bu devlet, polis teşkilatının içerisinde olan bu tür insanları polis teşkilatı içerisinde tutmayacaktır. Gerekli cezanın verileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.