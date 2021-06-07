Prens Harry ve Markle’ın kızları ABD’de doğdu

Sussex Dükü Prens Harry
ile eşi Düşes Meghan
Markle çiftinin Lilibet "Lili" Diana
adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Mayıs 2019'da doğan oğulları Archie Mountbatten- Windsor'un ardından Harry- Meghan çiftinin ikinci çocukları, ABD
'nin California
eyaletinde dünyaya gözlerini açtı. İngiliz tahtının sekizinci sıradaki varisi olan Lilibet "Lili" Diana'nın fotoğrafı paylaşılmazken kraliyet ailesinden de doğumla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Harry ve Meghan, Ocak 2020'de kraliyet görevlerinden çekilerek, daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından kaçmak için Güney California
'ya taşınmıştı. Prens Harry'nin annesi Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris
'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında bir tünelde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.