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Giriş Tarihi: 7.6.2021

ve Markle’ın kızları ’de doğdu

Prens Harry ve Markle’ın kızları ABD’de doğdu
ile eşi Düşes Markle çiftinin Lilibet "Lili" adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Mayıs 2019'da doğan oğulları Archie Mountbatten- Windsor'un ardından Harry- Meghan çiftinin ikinci çocukları, 'nin eyaletinde dünyaya gözlerini açtı. İngiliz tahtının sekizinci sıradaki varisi olan Lilibet "Lili" Diana'nın fotoğrafı paylaşılmazken kraliyet ailesinden de doğumla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Harry ve Meghan, Ocak 2020'de kraliyet görevlerinden çekilerek, daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından kaçmak için 'ya taşınmıştı. Prens Harry'nin annesi Diana, 31 Ağustos 1997'de 'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında bir tünelde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.
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Prens Harry ve Markle’ın kızları ABD’de doğdu
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