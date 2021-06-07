Şahigül Buluş'un kardeşi konuştu: Ağabey kestiler bacımı...

"DEVLETİN VERMİŞ OLDUĞU YARDIMLARLA KİRASINI ÖDÜYORDU"



Öldürülen kadının dayısı Yaşar Kaya da "Üç tane çocuğu var, kocası cezaevinde. Devleti vermiş olduğu yardımlarla ev kirasını veriyor, zar zor geçinen bir kadın. S. N. diye bir arkadaşı perşembe günü akşam telefonla arayarak 'aşağı gel' diyor. Bir alt sokağa iniyor, S. N. yanına çağırıyor fakat orada bir de araba bekliyormuş. Oradan 4 kişi iniyor, kadının ağzına bir şey basıyorlar artık eter mi uyuşturucu mu? Kadını bayıltıyorlar ve arabanın içerisine alıyorlar. 2-3 dakika içerisinde bu iş oluyor" dedi.

Gerekli yerlere başvuruda bulunduklarını belirten Kaya, "Boğazını kesip kafasını gövdeden ayırıyorlar. Sonrasında da Gülsuyu Süreyya Paşa'nın orada büyük bir göle atıyorlar, yarı çıplak halde. Perşembe akşamı attılarsa cumartesi günü saat 14.00'da balık tutmaya vatandaş cesedi görüyor ve polise haber veriyor" şeklinde konuştu.