Saunalar ve havuzlar açıldı mı, ne zaman açılacak? 2021 Kapalı ve açık yüzme havuzları, saunalar ne zaman açılacak?

Havuzlar ve saunalar için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Özellikle işletme sahipleri merakla bu işyerlerinin açılacağı tarihi merakla beklerken Saunalar ve havuzlar açıldı mı, ne zaman açılacak? Soruları 10 Haziran Kabine Toplantısı öncesi gündeme taşındı. İşte son genelgede saunalar ve havuzlarla ilgili son durum!
HAMAMLAR, SAUNALAR, MASAJ SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın koordineli olarak yürüttüğü inceleme ve çalışmalar sonucunda, virüs yayılım hızının yüksek olmadığı ve açılması zorunlu görülen yerlerde hafta içi ve Cumartesi günleri faaliyete geçme kararı alındı. Ancak hamam, sauna, masaj salonu, kapalı yüzme havuzları, nargile salonu, taverna, birahane gibi ikincil ihtiyaçlara hitap eden işletmelerin açılışı bir süre daha ertelendi. Bu işletmelerle ilgili kararın 1 Temmuz sonrası yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.
YÜZME HAVUZLARI AÇILDI MI?
Açık yüzme havuzları ise bu duruma istisna olarak 1 Haziran itibariyle faaliyete geçti. Ancak kapalı yüzme havuzları bulaş riski barındırdığından ve havuz içinde maske ve mesafe söz konusu olmadığından bir süre daha kapalı kalacak. Açık yüzme havuzlarında ise belli kurallara uyulması temel öncelik olacak.