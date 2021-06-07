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Giriş Tarihi: 7.6.2021 09:28 Son Güncelleme: 7.6.2021 10:27

'daki kayıp gençten acı ! Cesedin çıkartılışını film gibi izlediler!

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Adana'daki kayıp gençten acı haber! Cesedin çıkartılışını film gibi izlediler!

’da dün kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu. Talihsiz gencin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu...

Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan Muhammet Cihan (17), önceki gün öğle saatlerinde evden ayrıldı. Uzun bir süre alınmayan Muhammet Cihan ailesi tarafından her yerde arandı ancak bulunamadı.

Gencin serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına girmiş olabileceği ihtimali değerlendiren aile polise haber verdi.

Gülhatmi Caddesi'ndeki sulama kanalına sağlık ve itfaiye bağlı Can-Kur ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada Muhammet Cihan bulunamadı.

Kayıp gencin cesedi sulama kanalında bulundu, ağıtlar yürekleri yaktı | Video

SAYI 185'E YÜKSELDİ

Bugün sabah saatlerinde arama kurtarma çalışmalarına devam eden su altı polisi, Muhammet Cihan'ın cesedini ilk aranan yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Levent Köprüsünün altında buldu.

Gencin cesedinin kanaldan çıkartılışını gözyaşları içinde köprüden izleyen kadınların ağıtları yürekleri dağladı.

Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bu olayla birlikte son 10 yılda 'da 185 kişi boğularak hayatını kaybetti.

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Adana'daki kayıp gençten acı haber! Cesedin çıkartılışını film gibi izlediler!
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