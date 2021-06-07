Adana'daki kayıp gençten acı haber! Cesedin çıkartılışını film gibi izlediler!

Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan Muhammet Cihan (17), önceki gün öğle saatlerinde evden ayrıldı. Uzun bir süre haber alınmayan Muhammet Cihan ailesi tarafından her yerde arandı ancak bulunamadı.
Gencin serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına girmiş olabileceği ihtimali değerlendiren aile polise haber verdi.
Gülhatmi Caddesi'ndeki sulama kanalına sağlık ve itfaiye bağlı Can-Kur ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada Muhammet Cihan bulunamadı.
Kayıp gencin cesedi sulama kanalında bulundu, ağıtlar yürekleri yaktı | Video
SAYI 185'E YÜKSELDİ
Bugün sabah saatlerinde arama kurtarma çalışmalarına devam eden su altı polisi, Muhammet Cihan'ın cesedini ilk aranan yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Levent Köprüsünün altında buldu.
Gencin cesedinin kanaldan çıkartılışını gözyaşları içinde köprüden izleyen kadınların ağıtları yürekleri dağladı.
Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bu olayla birlikte son 10 yılda Adana'da 185 kişi boğularak hayatını kaybetti.