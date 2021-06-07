Son dakika: Maltepe’deki kadın cinayetinde korkunç detaylar: Boğazını bıçakla kestikten sonra...

'BEN ÖLDÜRMEDİM'

Şüpheli Muhammed T., hakimlikteki sorgusunda diğer şüpheli Seyfinaz B.'nin beyanlarını kabul etmediğini söylerken 'Ben öldürmedim, böyle bi olay yaşanmadı. Yalandır. Ayrıca Seyfinaz'la da birlikte olmadım. Namusum olmadığı sürece ben kimseyle birlikte olmam. Şahigül ve Seyfinaz zaman zaman birbirleriyle tartışırlardı ama husumetleri var mıdır bilmiyorum. Ben Şahigül'ü çocukluğumdan beri tanırım.' diyerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.