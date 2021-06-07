Son dakika: Maltepe’deki kadın cinayetinde korkunç detaylar: Boğazını bıçakla kestikten sonra...

Son dakika haberleri: Maltepe'de 6 Haziran tarihinde Başıbüyük Barajı'na balık tutmaya gelenler yarı çıplak hareketsiz yatan bir kadını görerek polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken Şahigül Buluş isimli kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde yapılan inceleme sonucu ise kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.
ŞÜPHELİLERLE EVİNDEN AYRILMIŞ
Emniyet ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmalar sonucu Şahigül Buluş'un Muhammed T. isimli erkek ve Seyfinaz B. isimli kadın ile birlikte 3 Haziran 2021'da saat 21.30 sıralarında ikametinden ayrıldığı tespit edildi. 2 şüpheliyi ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
SAVCILIK TUTUKLAMAYA SEVK ETMİŞTİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından Muhammed T. ve Seyfinaz B. isimli 2 şüpheli bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheliler, tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
'BEN ÖLDÜRMEDİM'
Şüpheli Muhammed T., hakimlikteki sorgusunda diğer şüpheli Seyfinaz B.'nin beyanlarını kabul etmediğini söylerken 'Ben öldürmedim, böyle bi olay yaşanmadı. Yalandır. Ayrıca Seyfinaz'la da birlikte olmadım. Namusum olmadığı sürece ben kimseyle birlikte olmam. Şahigül ve Seyfinaz zaman zaman birbirleriyle tartışırlardı ama husumetleri var mıdır bilmiyorum. Ben Şahigül'ü çocukluğumdan beri tanırım.' diyerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
'MAKTUL BENİM ÇOCUKLUK ARKADAŞIMDIR'
Şüpheli Seyfinaz.B. ise sorgu sırasında 'Olay günü gece saat 00.30 sıralarında üçümüz gölete doğru gittik. Şahingül, benim çocukluk arkadaşımdır. Muhammet ile ise Şahigül aracılığıyla 2 ay önce tanıştım. Zaman zaman bir araya geliyorduk. Gölette beraber olduğumuz sırada Muhammed'in gündüz Yunus isimli biriyle tartıştığı için bu konuyu Şahingül'le konuşuyordu. Şahigül Yunus'un arkasından sözler sarfedince Muhammed bu duruma bozuldu diye düşünüyorum.' şeklinde konuştu.
'KORKUDAN SUSMAK ZORUNDA KALDIM'
Sorgusunun devamında şüpheli kadın, 'Sonrasında Muhammed, 3-4 tane ilaç aldı ve baş ağrısı için olduğunu söyledi. Yalnız başına gölete doğru gidip geldi ve Biz Şahigül'le yan yana otururken arkadan Şahigül'ün boğazını bıçakla kesip sırtına bıçaklar vurdu. Ardından tekmeleyerek gölete attı. Ben olayın şokundaydım. Muhammetten korktuğumdan karakolu arayamadım. Muhammed beni çocuklarımla tehdit etti. 3-4 gün boyunca korku nedeniyle sustum. Olayda suçum yoktur.' ifadelerini kullandı.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI
Sorgularının ardından şüpheli Muhammed T. hakimlikçe tutuklanırken, şüpheli Seyfinaz B. ise yurt dışına çıkamama ve haftanın belirli günleri imza atma şartlarıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.Şahigül Buluş'un kardeşi konuştu: Ağabey kestiler bacımı...