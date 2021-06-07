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Giriş Tarihi: 7.6.2021 13:17 Son Güncelleme: 7.6.2021 15:05

| 'de feci kaza: TIR ile bariyer arasında sıkıştı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Son dakika | İstanbul Hadımköy'de feci kaza: TIR ile bariyer arasında sıkıştı

: mevkiinde korkunç bir kaza yaşandı. TIR ile çarpışan otomobil, bariyere çıktı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Son dakika: Kaza Çatalca mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre orta şeritte seyir halinde bulunan 34 EP 3511 plakalı TIR, sol şeride geçmek istedi. TIR şoförü, bu esnada solunda seyreden ve kör noktasında kalan 34 CRM 901 plakalı aracı fark edemeyince direksiyonu sola kırdı.

TIR'ın sol şeride girmesiyle bariyerler ve TIR arasında kalan otomobil bulunduğu yerde sıkışarak havada asılı kaldı. Durumu fark eden diğer sürücüler ise durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipleri otomobil sürücüsünü sıkışığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Ağır yaralı şekilde sıkıştığı yerden kurtarılan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılırken, TIR sürücüsünün ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Polis, yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatırken kaza sebebiyle kapanan trafik ise TIR'ın çekilmesiyle kademeli olarak açıldı.

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Son dakika | İstanbul Hadımköy'de feci kaza: TIR ile bariyer arasında sıkıştı
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