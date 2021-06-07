Son dakika | İstanbul Hadımköy'de feci kaza: TIR ile bariyer arasında sıkıştı

Son dakika: Kaza TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre orta şeritte seyir halinde bulunan 34 EP 3511 plakalı TIR, sol şeride geçmek istedi. TIR şoförü, bu esnada solunda seyreden ve kör noktasında kalan 34 CRM 901 plakalı aracı fark edemeyince direksiyonu sola kırdı.
TIR'ın sol şeride girmesiyle bariyerler ve TIR arasında kalan otomobil bulunduğu yerde sıkışarak havada asılı kaldı. Durumu fark eden diğer sürücüler ise durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipleri otomobil sürücüsünü sıkışığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.