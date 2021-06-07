Son dakika: Thodex vurgununda sıcak gelişme! Hesabındaki para ortaya çıktı!



"İFLASA DEVREDİLDİKTEN SONRA ALACAKLARINI TAHSİL ETME ŞANSLARI DOĞACAKTIR"



Kaşıkaralar, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Alacağı olan mağdurlar iki farklı yol izleyebilir. Bunlardan biri cezai yaptırım talebinde bulunabilir ama bu cezai yaptırım. Hukuksal olarak tazmin etmek istedikleri miktarları alacak davası açarak veya da icra takibine başvurarak alacaklarını tahsil edebilirler. Fakat şirketin şu an hesapları ve kendi mal varlığı envanteri blokeli olduğu için herkesin alacaklı olarak bir sıralamaya girmesi zorunlu olup iflasa devredildikten sonra alacaklarını tahsil etme şansları doğacaktır"