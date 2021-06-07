Son sözü “boğuluyorum” oldu

Gaziantep'te serinlemek için gölete giren 17 yaşındaki lise öğrencisi genç boğularak yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin kırsal Bayatlı mahallesinde medyana gelen olayda, Ökkeş ve Selvi Şavir çiftinin 5 çocuğunun en büyüğü olan Ömer Şavir arkadaşlarıyla birlikte köylerinin 2 kilometre uzağındaki Yamaçoba Sulama Göletine gitti. Serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte suya giren Şavir bir süre sonra derin bir bölgeye girince çırpınmaya başladı. "Boğuluyorum" diyerek arkadaşlarına seslenen Ömer Şavir bir anda sulara gömülüp kaybolunca arkadaşları köye dönerek ailesine haber verdi.

Aile durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirirken, olay yerine gelen AFAD ekipleri botla gölette arama yaptı. Yapılan aramaya rağmen talihsiz genç bulunamayınca Adıyaman'dan dalgıç polisler getirilerek arama su altında arama yapıldı. Dalgıç polisler tarafından gece bulunan Şavir'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

5 çocuklu Şavir ailesinin ilk çocuğu olan gencin okul harçlığını karşılamak için babasıyla birlikte tarlalarda çalıştığı, zaman zaman da meyve sattığı öğrenildi. Şavir'in cesedinin yapılan otopsinin ardından Bayatlı mezarlığında toprağa verildi.