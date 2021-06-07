Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş'e sevgili dehşeti! "Başıma gelmesine şaşırmadım"





Çevremdekiler, 'Senin, yakında cinayet haberlerini görürsek şaşırmayız' diyordu. Çünkü silahlı fotoğrafları var dizi setinden. Olaydan sonra bana mesaj attı. Herkesten özür dilediğini söyledi. Başıma gelmesine şaşırmadım, bekliyordum iki gün önce de geç kaldım diye evi kilitledi' dedi.

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