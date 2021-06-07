Şüpheliler suçu birbirine attı! “Öldürdü beni de öldürür diye korktum”

İstanbul Maltepe'deki Başıbüyük göletinde cesedi bulunan 37 yaşındaki Şahigül Buluş'un öldürülmesi konusuyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler suçu birbirine attı. Gözaltına alınan Safinaz B., "Şahigül benim arkadaşım beraberken Muhammet T. onu öldürdü beni de öldürür diye korktum" dediği ileri sürülürken Muhammet T.nin ise ben olayı hiç görmedim bilmiyorum ben yapmadım dediği öne sürüldü.

Maltepe Başıbüyük göletinde balık tutmak İçin giden vatandaşlar bir kadın cesedi görüp polise haber verdi. Konuyla ilgili araştırma yapan polis cesedin bir gün önce kayıp ihbarı verilen 37 yaşındaki Şahigül Buluş'a ait olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kadının en son görüştüğü iki kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan bir kadın bir erkek iki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler suçu birbirine attı.

Emniyetteki ifadelerinde şüphelilerden Safinaz B.'nin " Şahigül arkadaşım birlikte geziyorduk. Muhammet ile tartıştılar onu öldürdü beni de öldürür diye korktum" dediği öne sürüldü. Muhammet T.'nin ise "ben hiç olay yerinde değildim görmedim olayla ilgim yok"dediği öne sürüldü. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Safinaz B'nin 30 suç kaydının olduğu öğrenilirken Muhammet T'nin 8 adet suç kaydının olduğu belirlendi.