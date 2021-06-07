Ev sahibinin eşini taciz etti! İğrenç iddia ortalığı karıştırdı





Bir süre sonra O.D.'nin ismi öğrenilemeyen eşi, G.İ.'nin kendisine tacizde bulunduğunu iddia ederek evde çığlık attı. Tepkiler üzerine evden kaçan G.İ., yoldan geçen bir araca "Beni kovalıyorlar ağabey. Kurtar beni" diyerek bindi.