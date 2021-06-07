Tacizci sert kayaya çarptı

İstanbul
'da, avukat Işıl Çelikel Vanlı
'yı taciz eden ve hapsi istenen Mustafa A.'yla (23) ilgili davada karar bekleniyor. İddiaya göre; taciz önceki yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nde Pendik Hızlı Tren İstasyonu
'ndaki alt geçitte yaşandı. Vanlı, Kocaeli Adliyesi'ne gitmek için yola çıkmıştı. Şüpheli, avukata "Aşkım hoş geldin, gel öpeceğim seni" dedi. Vanlı korktu ve kaçtı. Şüpheliden kurtulan avukat, polise başvurdu. Şüpheli teşhis edildi ve hakkında "Cinsel taciz"den 2 yıla kadar hapis istendi. Yakalanan şüpheli, ifadesinde "Taciz etmedim, iftira. Yüzde 70 davranış bozukluğum var" dedi. Mahkemenin Adli Tıp'a sevk ettiği Mustafa A. hakkında "Akli arızası yok, cezai sorumluluğu tam" raporu çıktı. Şimdi karar bekleniyor. SABAH'a konuşan Vanlı, "Hemcinslerim rahatça o alt geçidi kullanabilsin diye sonuna kadar gideceğim" dedi.