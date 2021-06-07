Tartıştığı akrabasını göğsünden bıçakladı

Olay, saat 23.30 sıralarında Mehtap Mahallesi 3575 sokaktaki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olduğu ileri sürülen Uğur Ç. ile K.S. arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine K.S., bıçakla Uğur Ç.'yi göğsünden bıçakladı. Şüpheli K.S., olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, göğsünden yaralanan Uğur Ç.'yi Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Uğur Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, olay yerinden kaçan K.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.