Tartıştığı eşinin boğazını kesti

KIRIKKALE'DE eski uzman çavuş, tartıştığı eşini, 4 yaşındaki oğlunun gözleri önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü. 29 yaşındaki eski uzman çavuş Sezer Başkaya
, dün sabaha karşı tartıştığı 5 yıllık eşi Hacer Başkaya
'yı (26), annesi ve 4 yaşındaki oğlunun gözleri önünde boğazından bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen polislere kapıyı açmayan Başkaya, polislerin kırma girişimi sonucu açmak zorunda kaldı. Hacer Başkaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde kurtarılamadı. Gözaltına alınan Sezer Başkaya'nın uzman çavuşluk yaparken 1.5 yıl önce ordudan ayrıldığı belirlendi. Talihsiz kadın, Ballışeyh ilçesinde toprağa verildi.