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Giriş Tarihi: 7.6.2021 16:43 Son Güncelleme: 7.6.2021 16:43

'da kan donduran cinayet! Okul bahçesinde öldürdü!

DHA
Trabzon'da kan donduran cinayet! Okul bahçesinde öldürdü!

'da kan donduran bir cinayet işlendi. Sevgilisi olduğu öne sürülen B.T.'nin okul bahçesinde bıçakladığı (43), hayatını kaybetti. Polis, kaçan B.T'yi yakalamak için harekete geçti...

Olay, saat 14.30 sıralarında, 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. 'nun bahçesindeki , yanına gelen ve sevgilisi olduğu iddia edilen B.T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından bıçaklanan Seyis, kanlar içinde yere yığılırken, B.T. de olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine okul bahçesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Seyis, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan Medine Seyis, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, kaçan B.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Trabzon'da kan donduran cinayet! Okul bahçesinde öldürdü!
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