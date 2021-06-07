Vefat eden babasının bayrağını devraldı

Samsun
'un İlkadım
ilçesi Fatih Mahallesi'nin muhtarı Yaşar Keklik, Ekim 2016'da kalp krizi sonucu vefat emişti. Keklik'in bayrağını 26 yaşındaki kızı Sedanur Keklik
devraldı. Sedanur Keklik bin 151, diğer aday Aydın Bolat ise 196 oy aldı. Keklik, "2009'dan bu yana muhtarlık işi içinde büyüdüm. Tonguç Ali Anıl amcam muhtar oldu. Onunla birlikte muhtarlık hizmetinin bir parçası olmaya çalıştım. Ara seçimde aday oldu" dedi.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesi Gelinbükü Mahallesi'nde de seçimi vefat eden muhtar Mehmet Özcan'ın oğlu Serkan Özcan kazandı.
Kayseri Melikgazi ilçesine bağlı Alpaslan Mahallesi Muhtarlığı seçimlerinde ise Fatih Çalışkan ve Yalçın Sezgin
1155'er oy aldı. Seçim Kurulu'nda yapılan kurada, Yalçın Sezgin muhtar seçildi.