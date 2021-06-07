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Giriş Tarihi: 7.6.2021

Vefat eden babasının bayrağını devraldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Vefat eden babasının bayrağını devraldı
'un ilçesi Fatih Mahallesi'nin muhtarı Yaşar Keklik, Ekim 2016'da kalp krizi sonucu vefat emişti. Keklik'in bayrağını 26 yaşındaki kızı devraldı. Sedanur Keklik bin 151, diğer aday Aydın Bolat ise 196 oy aldı. Keklik, "2009'dan bu yana muhtarlık işi içinde büyüdüm. Tonguç Ali Anıl amcam muhtar oldu. Onunla birlikte muhtarlık hizmetinin bir parçası olmaya çalıştım. Ara seçimde aday oldu" dedi.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesi Gelinbükü Mahallesi'nde de seçimi vefat eden muhtar Mehmet Özcan'ın oğlu Serkan Özcan kazandı.
Kayseri Melikgazi ilçesine bağlı Alpaslan Mahallesi Muhtarlığı seçimlerinde ise Fatih Çalışkan ve 1155'er oy aldı. Seçim Kurulu'nda yapılan kurada, Yalçın Sezgin muhtar seçildi.
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Vefat eden babasının bayrağını devraldı
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