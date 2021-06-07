Vücudun savunmasını ölçen en etkili test Türkiye’de

KOVID-19 enfeksiyonuna karşı hücresel bağışıklığın gösterilmesinde PCR ve antikor testlerinden daha etkili olan 'T-SPOT.COVID' testi artık Türkiye
'de. Batı ülkelerinde yaygın kullanılanm Oxford Immunotec
firmasının ürettiği 'T-SPOT.COVID' testiyle ilgili çalışmanın sonuçlarını Gelişim Tıp Laboratuvarları
kurucusu Doç. Dr. Paşa Göktaş SABAH'a anlattı: PCR ve antikor testlerinden çok da iyi sonuçlar alamadık ve daha etkili üçüncü bir teste ihtiyaç duyuldu. 'T-SPOT. COVID'i 44 hastada uyguladık. Test, PCR testi ile yüzde 96 uyumlu. Antikor kaybı olsa bile bu testle daha uzun süre sabit kalan savunma hücrelerini ölçebiliyoruz. Ayrıca şehir dışından gelen örnekler de 32 saate kadar bize ulaşırsa sonuç verebiliyoruz. Geldikten bir iki gün sonra da sonuç hazır oluyor.