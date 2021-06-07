Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Vücudun savunmasını ölçen en etkili test Türkiye’de
Giriş Tarihi: 7.6.2021

Vücudun savunmasını ölçen en etkili test ’de

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Vücudun savunmasını ölçen en etkili test Türkiye’de
KOVID-19 enfeksiyonuna karşı hücresel bağışıklığın gösterilmesinde PCR ve antikor testlerinden daha etkili olan 'T-SPOT.COVID' testi artık 'de. Batı ülkelerinde yaygın kullanılanm firmasının ürettiği 'T-SPOT.COVID' testiyle ilgili çalışmanın sonuçlarını kurucusu Doç. Dr. Paşa Göktaş SABAH'a anlattı: PCR ve antikor testlerinden çok da iyi sonuçlar alamadık ve daha etkili üçüncü bir teste ihtiyaç duyuldu. 'T-SPOT. COVID'i 44 hastada uyguladık. Test, PCR testi ile yüzde 96 uyumlu. Antikor kaybı olsa bile bu testle daha uzun süre sabit kalan savunma hücrelerini ölçebiliyoruz. Ayrıca şehir dışından gelen örnekler de 32 saate kadar bize ulaşırsa sonuç verebiliyoruz. Geldikten bir iki gün sonra da sonuç hazır oluyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Vücudun savunmasını ölçen en etkili test Türkiye’de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA