Yargıtay personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İŞKUR ile Yargıtay sürekli işçi personel alımı başvuru ekranı ve şartları 2021
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Yargıtay Başkanlığı personel alımı ile ilgili son dakika haberi geldi. Farklı branşlarda 214 sözleşmeli personel ilanı Resmi Gazetede yayımlanırken, 279 sürekli işçi alımı yapılacak. Peki, yayımlanan detaylara göre, Yargıtay personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılacak? Aşağıda, yayımlanan Resmi Gazete ilanına göre İŞKUR ile Yargıtay sürekli işçi personel alımı başvuru ekranı ve şartları yer alıyor.
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Yargıtay personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İŞKUR ile Yargıtay sürekli işçi personel alımı başvuru ekranı ve şartları 2021