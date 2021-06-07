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Giriş Tarihi: 7.6.2021

Yaşlı çiftin yardımına Büyükşehir koştu

Yaşlı çiftin yardımına Büyükşehir koştu

Kocaeli , ’da yaşayan yaşlı çiftin yardımına koştu. Gündelik faaliyetlerini yerine getiremeyen çiftin yaşam koşulları iyileştirildi

Kocaeli , ilçesinden gelen ihbarın ardından harekete geçti. İlerleyen yaşları nedeniyle gündelik faaliyetlerini yerine getiremeyen yaşlı çiftin evine Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri gönderildi. Giden ekipler yaşlı çiftin zor koşullar altında yaşadığını ve gündelik faaliyetlerini yerine getiremediğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı çift için seferberlik başlatıldı.

MUAYENE ETTİRİLDİLER
Sağlık durumunu göz önünde bulundurarak 89 yaşındaki 'nin muayene olmasını sağladı. Ardından, yemek yapabilecek durumda olmayan çift Büyükşehir Belediyesi'nin '' projesine dâhil edildi. Günlük iki öğün olacak şekilde hazır yemek verilmeye başlandı. Sonrasında, fiziki olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ev içerisinde gerekli tadilatlar yapıldı ve yaşlı çifte ayni yardımda bulunuldu. ' Tutun' projesi kapsamında yaşları ve sağlık durumları dikkate alınarak düşme risklerine karşı banyo ve tuvalet içerisinde gerekli önlemler alındı. Çiftin belirli aralarla evleri temizlenmeye başlandı.
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Yaşlı çiftin yardımına Büyükşehir koştu
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