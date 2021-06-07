Yumurtayı çiğ tüketenler dikkat!

İnce bağırsak bakterileri tarafından da salgılanan bu vitaminin suda çözünebilir olduğunu belirten Pakize Gizem Akgül, "Biotin, vücudumuz için çok önemli enzim aktivitelerinde rol oynar. Bu vitaminin protein sentezindeki ve keratin üretimindeki işlevi, sağlıklı tırnak ve saç büyümesine katkısı sağlar. Bu konuda yapılan 18 araştırmanın sonuçlarının derlendiği bir makaleye göre de biotin eksikliği olan kişilere bu vitamin verildiğinde tırnaklar ve saçlar uzuyor. Biotin eksikliği ise demir metabolizmasında bozulmaya yol açıyor" diye konuştu.

Akgül, biotinin gıdalarda bulunan bir vitamin olduğunu bu nedenle dengeli ve sağlıklı beslenildiğinde eksikliği görülmediğini ancak kimi beslenme alışkanlıkları ve bazı ilaçlar nedeniyle biotin alımı ve işlenmesinde sorun olabildiğini vurguladı. Çiğ yumurtada bulunan avidin proteininin biotinin vücutta kullanımını engellediğine işaret eden Pakize Gizem Akgül, "Yumurtayı pişirerek tüketmek, vücudumuz için en sağlıklı yöntemdir. Sürekli çiğ yumurta tüketen kişilerde biotin yetersizliği görülebilir. Saç dökülmesi, deri yaraları görülebilir" dedi.

Hamilelik döneminde ve siroz hastalığında biotin ihtiyacının arttığını ifade eden Pakize Gizem Akgül, "Dikkat etmesi gereken bir grubu da diyabet hastaları oluşturuyor. Çünkü biotin, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olan bir vitamin. Çünkü biotin, yağ asitleri sentezinin metabolizmasına katılarak glikoz kullanımını olumlu etkiler ve kan şekerinin düşmesine yardımcı olarak kan şekerini dengeleyebilir" şeklinde konuştu.