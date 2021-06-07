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Giriş Tarihi: 7.6.2021 11:16

Yumurtayı çiğ tüketenler dikkat!

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Yumurtayı çiğ tüketenler dikkat!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, sürekli çiğ yumurta tüketen kişilerde H vitamini veya B7 vitamini olarak da adlandırılan adlandırılan biotin yetersizliği görülebileceğini belirtti. Pakize Gizem Akgül, besinler yoluyla alınabilen ancak ince bağırsak tarafından da üretilen biotinin, aşırı antibiyotik kullanımı, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ya da bazı ilaçlar nedeniyle vücutta tam olarak sentezlenemediğini bu durumun da saç dökülmesi, tırnak kırılması, hatta şeker düzeyinde dengesizliklere yol açtığını kaydetti.

İnce bağırsak bakterileri tarafından da salgılanan bu vitaminin suda çözünebilir olduğunu belirten Pakize Gizem Akgül, "Biotin, vücudumuz için çok önemli enzim aktivitelerinde rol oynar. Bu vitaminin protein sentezindeki ve keratin üretimindeki işlevi, sağlıklı tırnak ve saç büyümesine katkısı sağlar. Bu konuda yapılan 18 araştırmanın sonuçlarının derlendiği bir makaleye göre de biotin eksikliği olan kişilere bu vitamin verildiğinde tırnaklar ve saçlar uzuyor. Biotin eksikliği ise demir metabolizmasında bozulmaya yol açıyor" diye konuştu.

Akgül, biotinin gıdalarda bulunan bir vitamin olduğunu bu nedenle dengeli ve sağlıklı beslenildiğinde eksikliği görülmediğini ancak kimi beslenme alışkanlıkları ve bazı ilaçlar nedeniyle biotin alımı ve işlenmesinde sorun olabildiğini vurguladı. Çiğ yumurtada bulunan avidin proteininin biotinin vücutta kullanımını engellediğine işaret eden Pakize Gizem Akgül, "Yumurtayı pişirerek tüketmek, vücudumuz için en sağlıklı yöntemdir. Sürekli çiğ yumurta tüketen kişilerde biotin yetersizliği görülebilir. Saç dökülmesi, deri yaraları görülebilir" dedi.

Hamilelik döneminde ve siroz hastalığında biotin ihtiyacının arttığını ifade eden Pakize Gizem Akgül, "Dikkat etmesi gereken bir grubu da hastaları oluşturuyor. Çünkü biotin, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olan bir vitamin. Çünkü biotin, yağ asitleri sentezinin metabolizmasına katılarak glikoz kullanımını olumlu etkiler ve kan şekerinin düşmesine yardımcı olarak kan şekerini dengeleyebilir" şeklinde konuştu.

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Yumurtayı çiğ tüketenler dikkat!
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