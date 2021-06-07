Yuvayı ‘posta güvercini’ yapacak!

Evlenecek çiftlerin ev kurmak için yapacakları alışverişlerde kamu iştirak şirketi PttAVM
elini taşın altına koyarak fiyatları aşağıya çekti. Kontrollü normalleşme döneminin başlaması sonrası evlilik hazırlıkları da hızlandı. PTT
iştirak şirketi PttAVM. com Genel Müdürü Hakan
Çevikoğlu, "Bir süredir kapalı olan düğün salonlarının yeniden açılması ile birlikte çiftlerin ev alışverişi telaşları da arttı. Özellikle çeyiz paketleri gibi ürünlere talep yoğunlaştı. Biz de bu dönemde bir kamu iştirak şirketi olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Efsane indirimlerle değil, gerçek indirimlerle evlenecek çiftlerimizin yuvalarını kurmalarına yardımcı olacağız" dedi. Çeyiz alışverişlerine yönelik hazırladıkları kampanyadan bahseden Çevikoğlu, "İndirimlerimizi beyaz eşya, ev dekorasyon, mutfak gereçleri ve ev aletleri kategorilerinde başlattık. Tedarikçilerimizle birlikte ürüne göre değişkenlik gösteren ortalama yüzde 40'a varan indirimler hazırlandı. Ayrıca birçok üründe de ücretsiz kargo ile alışverişlerde kolaylık sağlıyoruz" diye konuştu.