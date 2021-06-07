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Giriş Tarihi: 7.6.2021 15:06 Son Güncelleme: 7.6.2021 15:24

'tan bir acı haber daha: Neslihan'ın bebeği de yaşama tutunamadı

DHA
Zonguldak'tan bir acı haber daha: Neslihan'ın bebeği de yaşama tutunamadı

'ta kalp damarlarındaki genişleme nedeniyle hamileyken yaşamını yitiren 'un sezaryenle alınan bebeği 14 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Neslihan'ın bebeği yanına defnedildi.

'ta, kalp damarlarındaki genişleme nedeniyle 24 haftalık hamileyken yaşamını yitiren 'un (29) sezaryenle alınan bebeği, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bebek, annesinin yanında toprağa verildi.

14 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde yaşayan Neslihan Albuz, 23 Mayıs'ta kalp damarlarındaki genişleme nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedaviye alındı. 24 haftalık hamile olan Albuz, 1 gün sonra yoğun bakımda yaşamını yitirdi. Neslihan Albuz'un bebeği ise sezaryenle alındı. Aynı hastanede 14 gün tedavi gören bebek, yaşamını yitirdi. Ailesi tarafından hastaneden alınan bebeğin cenazesi, Satibeyler Mahallesi'ndeki camide kılınan namazın ardından annesinin yanındaki mezarda toprağa verildi.

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Zonguldak'tan bir acı haber daha: Neslihan'ın bebeği de yaşama tutunamadı
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