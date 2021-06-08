1 gün içerisinde eşine kabusu yaşattı, ticari taksiyle kaçarken yakalandı

Konya'da 3 çocuk annesi Derya S, 10 gün önce polis merkezine giderek kendisini darp eden imam nikahlı eşi Merdan Dakım'dan şikayetçi oldu. Eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran S., çocukları ile birlikte merkez Meram ilçesinde yaşayan annesinin evine gitti. Ancak Merdan Dakım eşinin peşini burada da bırakmadı. Evin önüne silahla gelen Dakım, eşinin kapıyı açmaması üzerine apartman ve dairenin kapısını kırarak çocuklarının gözü önünde eşinin başına silah dayayıp, darp etti. Eşini zorla aracı bindirip, kaçıran Dakım bir süre boş arazide tuttuğu eşini kız kardeşinin evine götürdü. Derya S., eşinin kendisine zarar verebileceği düşünülerek kayınvalidesini evine götürüldü. Buradan tekrar kendi annesinin yanına giden S. önce polise ardından da hastaneye giderek tedavi altına alındı.

'BU SEFER DE EVE KURŞUN YAĞDIRDI'

Eşinin annesini evine giderek hakkında şikayette bulunduğunu öğrenen Merdan Dakım çılgına dönerek yine kayınvalidesinin evinin önüne geldi. Merdan Dakım, evin içerisinde eşi, çocukları, kayınvalidesi olmasına rağmen eve kurşun yağdırdı. Derya S., annesi ve çocuklarını da alıp, mutfak kısmına geçerek yere yattı. Evin içerisine iki adet mermi isabet ederken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

'YANADIĞI DEHŞET ANLARINI ANLATTI'

Derya S. emniyetteki ifadesinde yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı: 'Geçtiğimiz hafta eşimin beni darp etmesi sonucu polis merkezine giderek şikayetçi oldum. Eşim hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Eşimle aynı ortamı paylaşmamak için çocuklarımla birlikte uzaklaştırma kararını aldırdığım annemin evine gittim. 3 gün önce annemin evinin önüne geldi. Pencereden baktığımda eşimin elinde tabanca gördüm ve kapıyı açmadım. Eşim önce apartman kapısını daha sonrada evin kapısını kırarak zorla eve girdi. Tabancayı başıma dayayıp, 'Benimle geleceksin yoksa seni vururum' dedi. Bir eliyle de burnuma yumruk attı ve burnumda kanama oluştu. Beni zorla arabaya doğru sürüklemeye başladı. Bu sırada yanıma 2 yaşındaki oğlumu da aldım. Beni insanların fazla olmadığı bir bölgeye getirdi. Benden şüphelendiğini, itiraf etmem durumunda bana bir şey yapmayacağını söyledi. Beni daha sonra kız kardeşinin evine götürdü. Kız kardeşi beni kanlar içerisinde görünce annesini aradı ve ağabeyinin bana zarar verebileceğini düşünerek beni götürmesini istedi. Kayınvalidem beni kendi evine götürdü. Sabah kendi annemin evine gittim ve polise ihbarda bulundum. Hastaneye giderek tedavimi yaptırdım. Eşim yine evimizin önüne geldi. Dışarıdan silah sesleri gelmeye başlamıştı. Salonun camları kırılmaya başladı. Evin içerisindeki duvar kısmına iki tane mermi isabet etti. Biz olaydan yara almadan kurtulduk. Kendimizi mutfak kısmına atarak yere yattık' dedi.

TİCARİ TAKSİYLE KAÇARKEN YAKALANDI

Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, mala zara verme, kasten yaralama, tehdit, ve hakaret suçlarından aranan Merdan Dakım'ın Hamzaoğlu Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi üzerinde olduğunu tespit etti. Ticari taksiyle kaçan Dakım, kovalamaca sonucu yakalandı. Üzerinde suç aleti tabanca ve 10 grama yakın bonzai çıkan Dakım, gözaltına alındı. İşsiz olan ve 12 yıldır uyuşturucu kullandığı belirtilen Dakım'ın olayları aile nedenlerden dolayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Merdan Dakım'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.