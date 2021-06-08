6 ay önce denizde kaybolmuştu! Ailesi yetkililere seslendi

30 Aralık 2020 tarihinde Çevlik sahilinden balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Ali Nail Gündoğan'ın (23) bulunması için denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmaları bir netice alınamayınca sonlandırılmıştı.

"OĞLUMUN SAĞ OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Tavla Mahallesi'nde bir araya gelen Ali Nail Gündoğan'ın ailesi ve mahalle sakinleri, gencin bulunması için arama çalışmalarının yeniden başlatılmasını istedi. Baba Cumali Gündoğan, "30 Aralık'tan bu zamana kadar oğlum denizde kayıp. 3 ay boyunca hiç usanmadan aradım ve denizde olmadığına ikna oldum. Oğlumun sağ olduğuna inanıyorum. Yetkililer sizden rica ediyorum bu çalışmayı biraz hızlandıralım, yürekler dayanmıyor artık. Şu anki talebimiz oğlumun telefon sinyal takibinin yapılması" dedi.