9 otomobil çalmışlardı yakalandılar! Araba çalıp hırsızlığa çıktılar

İstanbul'da 9 araba çalan ve çaldıkları arabalarla hırsızlığa çıkan 6 kişilik hırsızlık çetesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerle birlikte 3 çalıntı otomobil ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Bakırköy, Bahçelievler, Avcılar, ve Esenyurt ilçelerinde 9 otomobil çalan ve çaldıkları araçlarla 2 ayrı otodan hırsızlık olayına karışan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin aynı böğlerde peş peşe yaptıkları hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden 6 hırsızın kimliklerini tespit etti.



Adresleri tespit edilen 6 şüpheli Seyit Ö., Mert D., Çetin D., Recep D. ve Veli E. isimli şüpheliler ile yaşı küçül E. Ö.'yü yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 6 Şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 3 çalıntı oto ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.