Ağda parası için dakikalarca dövdüler

Şahinbey
ilçesinde meydana gelen olayda, Melisa Güner
'in işlettiği kuaföre giden gelin M.G.'nin saç ve makyajı yapıldı.
İddiaya göre, kına gecesi ve düğün için paket fiyatta anlaşan taraflar gelinin talebi üzerine yapılan özel hizmet ücretini isteyince damat ödemeyi sağdıcın, sağdıç da damadın babasının yapacağını söyledi. 100 lira tutan ücreti ödemek istemeyen kayınpeder ile kuaför çalışanları arasında tartışma çıktı.
'TAMAM VAZGEÇTİM' DEDİ AMA...
Kuaför Melisa Güner alacağından vazgeçtiğini söylemesine rağmen dışarıda bekleyen 4 kişi içeri girip çalışanları dakikalarca darp etti. Güner ve 4 kadın çalışan, hastaneden darp raporu aldı. Gözaltına alınan 4 kişi, ifadeleri sonrası savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, kuaför şikâyetçi olacaklarını, konunun kadına yönelik şiddet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.