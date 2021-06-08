Antalya'da yürek yakan manzara! Birleşmiş Milletler'de editördü...

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇALIŞANIYDI

Baba Selahattin Dalkılıç, oğlu tuna Dalkılıç'ın Birleşmiş Milletler'de editör olarak çalıştığını söyledi. Oğlunun koronavirüs salgını öncesi Türkiye'ye geldiğini bir daha dönemediğini de belirten acılı baba, "Bodrum'da evden çalışmaya devam etti. En son Likya Yoluna yürüyüş için gelmişti. Üzücü haberi aldık. Çok üzgünüz. Allah kimseye evlat acısı vermesin." diye konuştu.