Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları araştırılıyor. Kayıt yenileme döneminin sonlarına gelirken, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusuna yanıt arayan AÖL öğrencileri, sınavlara hazırlık için ne kadar vakitleri olduğunu merak ediyor.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları 3-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Online olarak gerçekleştirilecek olan sınavlara adaylar Açık Öğretim Kurumları (AÖK) Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecekler. Online Sınava Giriş Bilgileri Ekranı üzerinden sınava giriş yapabilecekler.
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ
AÖL 3. dönem sınav ekranı 3 Temmuz sabahı 09:30'da erişime açılacak. Sınav ekranı 7 Temmuz akşamı saat 23:59'a kadar aktif olacak. Sınavlarda her dersten 20 adet soru sorulacak ve her ders için 25 dakika süre verilecek.
AÖL KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?
MEB takvimine göre ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 17 Mayıs 11 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Adaylar ders seçimini yapıp kayıt yenileme ücretini yatırarak kayıt yenileme işlemlerini tamamlamış olacak.