Atık su kanalının içindeki sazlıklardan captagon çıktı

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Demirköprü Mahallesi'nin Suriye sınırında bulunan Boynuyoğun ve Bohşin mevkilerinden Türkiye'ye uyuşturucu madde geçirileceği bilgisini aldı.

Hemen hareke geçen Jandarma, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte söz konusu bölgeye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sırasında bölgede yapılan aramalarda atık su kanalında, sağlıkların arasında bir plastik vidon bulan Jandarma vidonu kontrol etti.

Yapılan kontrollerde vidondan 84 bin adet captagon hap ile 110 kilogram takoz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirilirken, Jandarma uyuşturucu maddelerin kimler tarafından Türkiye geçildiğini bulmak için çalışma başlattı.