Ayni işyerinde çalıştığı arkadaşını öldürüp kuyuya attı

Esenyurt'ta bir kişi aynı işyerinden çalıştığı arkadaşını boğarak öldürdükten sonra Buyukcekmece'de bir kuyuya attı. Olay, Büyükcekmece Karaağaç Mahallesi'nde gündüz saatlerinde meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen bir kişi, 28 Mayıs'ta aynı işyerinde çalıştığı arkadaşını öldürdü. Sonrasında ise çalıştıkları firmanın Büyükcekmece Karaağaç Mahallesi'nde bulunan arazisindeki kuyuya attı.

ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP KUYUYA ATTI



Olay sonrasında ölen kişinin yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın öldürüldüğünü belirledi. Gözaltına alınan şüpheli cinayeti itiraf ederek arkadaşını Esenyurt'ta bir evde boğduğunu ve Büyükçekmece'deki kuyuya attığını söyledi. Kuyunun olduğu bölgeye giden polis ekipleri, cesetle karşılaştı.

CESET KUYUDA BULUNDU



Polis cesedi çıkarmak için itfaiye ekiplerimden yardım istedi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda ceset kuyudan çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre kuyuda ve ceset üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından cenaze İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin cinayetle ilgili çalışmasının sürdüğü öğrenildi.