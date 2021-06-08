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Giriş Tarihi: 9.6.2021 01:17

Ayni işyerinde çalıştığı arkadaşını öldürüp kuyuya attı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Ayni işyerinde çalıştığı arkadaşını öldürüp kuyuya attı

'ta bir kişi aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını öldürüp Büyükcekmece'de kuyuya attı. Ailesinin hakkında kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri cinayeti ortaya çıkardı.

'ta bir kişi aynı işyerinden çalıştığı arkadaşını boğarak öldürdükten sonra Buyukcekmece'de bir kuyuya attı. Olay, 'nde gündüz saatlerinde meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen bir kişi, 28 Mayıs'ta aynı işyerinde çalıştığı arkadaşını öldürdü. Sonrasında ise çalıştıkları firmanın Büyükcekmece Karaağaç Mahallesi'nde bulunan arazisindeki kuyuya attı.

ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP KUYUYA ATTI

Olay sonrasında ölen kişinin yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine çalışma başlatan ekipleri, şahsın öldürüldüğünü belirledi. Gözaltına alınan şüpheli cinayeti itiraf ederek arkadaşını Esenyurt'ta bir evde boğduğunu ve 'deki kuyuya attığını söyledi. Kuyunun olduğu bölgeye giden polis ekipleri, cesetle karşılaştı.

CESET KUYUDA BULUNDU

Polis cesedi çıkarmak için itfaiye ekiplerimden yardım istedi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda ceset kuyudan çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre kuyuda ve ceset üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından cenaze morguna kaldırıldı. Polisin cinayetle ilgili çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ayni işyerinde çalıştığı arkadaşını öldürüp kuyuya attı
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