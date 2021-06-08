EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

Zor zamanları kolay geçirmek için yanınızdan hiç eksik olmaması gereken ilk kişi kimdir tabi ki babamız. Babalar gününüz kutlu olsun...

Benzemez hiçbir şeye bu sevgi. Ne şiir yeter anlatmaya ne yürek yeter bunu sığdırmaya. Babalar günün kutlu olsun babam.

Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!

Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacığım. Babalar günün kutlu olsun.

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Ailemin reisi, büyük aşkım. Medarı iftiharım sevgilim her şeyim! Babalar günün kutlu olsun.