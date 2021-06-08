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Giriş Tarihi: 8.6.2021 13:47 Son Güncelleme: 8.6.2021 14:43

Belaruslu avukatı soyan hırsızlar yakalandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Belaruslu avukatı soyan hırsızlar yakalandı

İzmir’de Belarus asıllı avukat 'ın cüzdanını çalan iki yankesici polis ekipleri tarafından yakalandı. Yankesicilerin suça sürüklenen çocuklar 15 yaşındaki Y.E. ile 14 yaşındaki Y.O. oldukları ortaya çıktı. Şüpheliler hakkında ‘elde veya üstte taşınan eşyayı el becerisiyle almak suretiyle hırsızlık’ suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Y.E.’nin başka bir suçtan tutuklu olduğu öğrenilirken, Y.E.’nin adliyeye sevk edileceği bildirildi. Türk polisine teşekkür eden Maryia Konak, “Otobüsteyken cüzdanımı çaldılar. Peşlerinden koştum ama yakalayamadım. İki sokak ileride cüzdanımı boş olarak buldum. Bu kadar kısa sürede yankesicilerin yakalanacağını düşünmemiştim. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Boğaziçi Polis Merkezi ekiplerine teşekkür ederim” dedi.

Olay geçen 3 Mayıs'ta saat 13.00 sıralarında Konak ilçesi Gaziler Caddesi ile 2215 Sokak kesişimindeki 44 nolu Mersinpınar- Gümrük Otobüs Durağı'nda meydana geldi.

Konak'taki işyerinden Yenişehir semtindeki İzmir 26. Noterliği'ne giden avukatlarından (37), bir olayla ilgili Karabağlar'daki Yeşilyurt Polis Merkezi'nden ifadeye çağrılınca işyerine uğrayıp kendi özel aracını almak yerine noterlik yakınındaki duraktan belediye otobüsüne binmek istedi. Konak'ta tam belediye otobüsüne bindiği sırada arkasından yaklaşan iki yankesici, talihsiz kadının çantasındaki cüzdanı alıp koşmaya başladı. Cüzdanının çalındığını çevredekilerin uyarısı ile fark edip iki yankesiciyi bir süre kovalayan Konak bir iki sokak ileride cüzdanını boş olarak buldu. Maryia Konak'ın cüzdanındaki kimliklerin ve kredi kartlarının yerinde durduğu öğrenilirken, 150 lira nakit paranın çalındığı ortaya çıktı.

TÜRK POLİSİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Konak daha sonra polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri iki şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Yankesicilerin suça sürüklenen çocuklar 15 yaşındaki Y.E. ile 14 yaşındaki Y.O. oldukları ortaya çıktı. Şüpheliler hakkında 'elde veya üstte taşınan eşyayı el becerisiyle almak suretiyle hırsızlık' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Y.E.'nin başka bir suçtan tutuklu olduğu öğrenilirken, Y.E.'nin adliyeye sevk edileceği bildirildi. Türk polisine teşekkür eden Maryia Konak, "Otobüsteyken cüzdanımı çaldılar. Peşlerinden koştum ama yakalayamadım. İki sokak ileride cüzdanımı boş olarak buldum. Bu kadar kısa sürede yankesicilerin yakalanacağını düşünmemiştim. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Boğaziçi Polis Merkezi ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

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Belaruslu avukatı soyan hırsızlar yakalandı
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