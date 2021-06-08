Bingöl'de bulunan esrarengiz iskeletin sahibi bulundu

Merkeze bağlı Güveçli köyü Sını Mahallesi'nde yaşayan Vedat Bahadır, uzun yıllardır kullanmadığı ahırını temizlerken bir hayvan iskeleti görüp, yetkililere haber vermesi üzerine iskeleti incelenmek için Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Veteriner Anabilim Dalına gönderilerek inceleme altına alındı.

İncelemeye alınan iskelet, Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi temel bilimler bölümü veteriner anabilim dalı araştırma görevlisi Funda Aksünger Karaavcı, tarafından yapılan incelemede iskeletin kedigiller familyasına ait olduğu belirtildi.

1 Haziran'da bulunan iskelet üzerinde Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde yapılan inceleme tamamlandı.

İnceleme sonucunda iskeletin esrarengiz bir canlıya değil, yakın zamanda yaşamış bir yaban kedisine ait olduğu değerlendirildi.

Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Veteriner Anabilim Dalı araştırma görevlisi Funda Aksünger Karaavcı, yaptığı incelemede iskeletin kedigiler familyasına ait olduğunu belirledi.

Karavcı, iskelette, yüksek ihtimal ile kemirici hayvanlardan kaynaklanan bazı deformasyonlar söz konusu olduğunu ancak genel itibari ile etçil bir iskelet özelliği taşıdığını aktardı.

Daha detaylı incelemede ise özellikle kafatası kemiğindeki bazı anatomik oluşumların etçillerden kedigillere ait olduğunu gösterdiğini anlatan Karaavcı, bunun yanı sıra kedigillerden, yine kafatası kemiğinde bulunan özel bir çıkıntı, arka bacak bilek kemiklerinin boyutu ve omurgaların bazı çıkıntılarının çok kısa olmaması nedeniyle kedigillerden yabani kedi olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Karaavcı, iskelet ile ilgili şu bilgileri verdi, "Bana ulaşan iskelette, ön bacaklar, kaburgalar ve göğüs kemiği mevcut değildi. Ön bacakların vücuda bir eklem aracılığı ile bağlı olmaması, kaburgaların ince olması nedeniyle bu iskelet bölümleri başka hayvanlar (özellikle kemiriciler) tarafından kolaylıkla koparılıp uzaklaştırılan bilmektedir. Geriye kalan iskelet bölümünde hayvanın iki bacaklı olması bulan kişilerce bir hayvana benzetilemediği için merak konusu olmaktadır. Ancak daha önce belirttiğim gibi kedigillere ait bir iskelet olmakla birlikte yüksek ihtimal yabani kedi iskeletidir."