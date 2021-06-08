Birleşmiş Milletler çalışanı Likya Yolunda düşerek hayatını kaybetti

Antalya'da 4 gündür kayıp olan ve cenazesi Finike ilçesi Likya Yolunda dün Jandarma İlçe Komutanlığı ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince bulunan Tuna Dalkılıç'ın (41) cenazesi babası Selahattin Dalkılınç tarafından teşhis edildi.

Birleşmiş Milletlerde editör olarak çalışan Dalkılıç'ın Likya yolunda yürüyüş yaparken kayalıklardan düşüp başını çarparak hayatını kaybetti. Finike'nin Boldağ Mahallesi Tikenlik mevki Tarihi Likya yolu üzerinde bir erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Finike Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri cesedin Tarihi Likya yolu üzerinde yürüyüş yapan ve Fransa'nın Ferney Voltaire şehrinde ikamet eden Tuna Dalkılıç'a ait olduğunu belirledi. Yapılan ilk incelemede Dalkılıç'ın kayalık bölgede dengesini yitirmesi sonucu yüksekten başının üstüne düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZESİ GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya'dan gelen İl Jandarma Komutanlığı JAK timi tarafından alınıp yaklaşık 800 metrelik yoldan ardından aşağı indirildi. Dalkılıç'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

BABASI TEŞHİS ETTİ

Bodrum'dan gelen baba Selahattin Dalkılıç üzücü haberin ardından Antalya'ya geldi. Oğlunu cenazesini teşhis etti. Gözyaşlarına boğulan baba Dalkılıç, "Doğaya sevdalıydı. Öldüğüne inanmak istemiyorum" diyerek gözyaşları döktü. Baba Dalkılıç'ı yakınları sakinleştirdi. Burada yapılan otopsini ardından Tuna Dalkılıç'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Bodrum'a götürüldü.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇALIŞANIYDI

Baba Selahattin Dalkılıç, oğlu tuna Dalkılıç'ın Birleşmiş Milletler'de editör olarak çalıştığını söyledi. Oğlunun koronavirüs salgını öncesi Türkiye'ye geldiğini bir daha dönemediğini de belirten acılı baba, "Bodrum'da evden çalışmaya devam etti. En son Likya Yoluna yürüyüş için gelmişti. Üzücü haberi aldık. Çok üzgünüz. Allah kimseye evlat acısı vermesin." diye konuştu.