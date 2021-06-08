Bolu'da inanılmaz olay: Kavgada kopan parmak bulunamadı!

Çeşitli yerlerinden yaralanan Baştürk kardeşler kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memurunun da düşerek omuzunun çıktığı kavgada savaş alanına dönen olay yerinde kavgaya karışanların yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ersin Baştürk'ün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.