Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Salda Gölü açıklaması: İddialar yalan ve asılsızdır

Çıkan sonuca göre de göl suyu A sınıfı kalitede yüzme suyuna sahip. Bu iddialarla algı oluşturuluyor. İddialara karşı biz de gölün temiz olduğunu, temiz kalması için elimizden gelini yaptığımızı açıklıyoruz. Gölde herhangi bir kirlilik söz konusu değildir. İddialar tabii ki yalan ve asılsız" dedi.