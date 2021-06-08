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Giriş Tarihi: 8.6.2021

Bürokraside kaymakam kalplerde abla kardeş, evlat

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Bürokraside kaymakam kalplerde abla kardeş, evlat

Güher Sinem Büyüknalçacı, 76 bin nüfuslu Çınar ilçesi için bir kaymakamdan daha fazlası.. 'da doğup büyüyen Büyüknalçacı, başarıyla görev yaptığı 3 ilden sonra atandığı 'da sokak sokak, ev ev gezerek halkın gözünde devletin şefkatli yüzü oldu İlçe halkı, çocuklardan Kürtçe öğrenen, kızları okumaya yönlendiren, aşıya ikna için bizzat çalışan kadın kaymakam için 'Onu asla bırakmayız' diyor

Çınar'a geçen yıl atanan ve ilçenin ilk kadın kaymakamı olan Güher Sinem Büyüknalçacı (42), kısa sürede halkın gönlünde taht kurdu. 7'den 70'e herkesin sorunları ile ilgilenen sokak sokak, ev ev gezen Büyüknalçacı, ilçenin "kaymakam ablası" oldu. Bölgede, devletin şefkati ve güler yüzü olan kaymakam Büyüknalçacı, kahvede, çay bahçesinde ve lokantada ilçe halkı ile çay içip yemek yiyerek uzun sohbetler ediyor. Akşamları evinde ağırladığı çocuklardan Kürtçe öğrenen genç kaymakam, ilçede birçok kişinin ismini biliyor. 'da doğup büyüyen Büyüknalçacı, 2003'te İktisat bölümünden mezun oldu. Sonrasında , ve 'da çeşitli ilçelerde kaymakamlık yapan Büyüknalçacı, geçen yıl çıkan kararname ile 76 bin nüfuslu Çınar'ın ilk kadın kaymakamı oldu.

KIZLARIN ROL MODELİ
İlçedeki genç kızların örnek aldığı kadın kaymakam, kırsalda kızların okuması için gece-gündüz demeden ev ziyaretleri gerçekleştiriyor. Kısa sürede halkın "kaymakam ablası" olan Büyüknalçacı kendisini arayanların her türlü yardımına koşuyor.

YILIN İDARECİSİ SEÇİLDİ
Büyüknalçacı 2 yıl önce tarafından yılın idarecisi seçildi. Kadın kaymakam ayrıca Elazığ'da geçen yılki 6.8 büyüklüğündeki depremde, yardımların ve çalışmaların organizasyonunu sağlamak amacıyla depremden sorumlu vali yardımcısı olarak görev aldı.

'HALKLA ARAMIZDA ARACI YOK'
Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı: İyi diyalog kurmamız, halkla aracısız iletişimimizden kaynaklanıyor. Her kapıyı çalarak devletin yardım elini uzattık. Kahvehanede gece geç saatlere kadar sohbetlerimiz oldu, onların yüreği ile diliyle konuşup kendimi onların yerine koydum, empati yaptım. Akşam evine çekilen idareci olmadım. Onların bana teşekkür etmesini istemedim. Beni sevip, evladı, ablası, kardeşi gibi gördükleri için ben onlara teşekkür ediyorum.

'TAYİNİ ÇIKARSA, KALMASI İÇİN İMZA TOPLARIZ'
EMEKLİ ABDULLAH DURMAZ: Çok memnunuz, Allah da ondan memnun olsun. Tayini çıkarsa, kalması için imza toplarız.
MUHTAR MEHMET DOĞAN: Kaymakamımızı iyi yazın. İlçemize idareci olmanın yanında her evin misafiri olarak geldi. Başımızın üstünde yeri var.
ESNAF ŞEYHMUS AYDIN: Kaymakam hanım, 7'den 70 herkesin derdine ortak oldu. Çarşıda insanların sorunlarını dinledi. Gençle genç, yaşlı ile yaşlı oldu. Devletin şefkati ve güler yüzünü bize gösterdi

DERT DİNLEDİ, ÇÖZÜM ÜRETTİ
Pandemi döneminde insanların sıkıntılarını bire bir dinleyerek çözüme kavuşturan kadın kaymakam, aşı çalışmalarında da önemli rol aldı. Aşı olmak istemeyen vatandaşları, sağlık görevlileri ile birlikte ziyaret edip aşının önemi konusunda bilgilendiren kaymakam Büyüknalçacı, sohbet sırasında gerekli olduğu için Kürtçe de öğrenmeyi başardı.

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Bürokraside kaymakam kalplerde abla kardeş, evlat
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