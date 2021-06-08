Bürokraside kaymakam kalplerde abla kardeş, evlat

Diyarbakır
Çınar'a geçen yıl atanan ve ilçenin ilk kadın kaymakamı olan Güher Sinem Büyüknalçacı (42), kısa sürede halkın gönlünde taht kurdu. 7'den 70'e herkesin sorunları ile ilgilenen sokak sokak, ev ev gezen Büyüknalçacı, ilçenin "kaymakam ablası" oldu. Bölgede, devletin şefkati ve güler yüzü olan kaymakam Büyüknalçacı, kahvede, çay bahçesinde ve lokantada ilçe halkı ile çay içip yemek yiyerek uzun sohbetler ediyor. Akşamları evinde ağırladığı çocuklardan Kürtçe öğrenen genç kaymakam, ilçede birçok kişinin ismini biliyor. İstanbul
'da doğup büyüyen Büyüknalçacı, 2003'te Karadeniz Teknik Üniversitesi
İktisat bölümünden mezun oldu. Sonrasında Kayseri
, Aydın
ve Malatya
'da çeşitli ilçelerde kaymakamlık yapan Büyüknalçacı, geçen yıl çıkan kararname ile 76 bin nüfuslu Çınar'ın ilk kadın kaymakamı oldu.
KIZLARIN ROL MODELİ
İlçedeki genç kızların örnek aldığı kadın kaymakam, kırsalda kızların okuması için gece-gündüz demeden ev ziyaretleri gerçekleştiriyor. Kısa sürede halkın "kaymakam ablası" olan Büyüknalçacı kendisini arayanların her türlü yardımına koşuyor.
YILIN İDARECİSİ SEÇİLDİ
Büyüknalçacı 2 yıl önce Türk İdareciler Derneği
tarafından yılın idarecisi seçildi. Kadın kaymakam ayrıca Elazığ'da geçen yılki 6.8 büyüklüğündeki depremde, yardımların ve çalışmaların organizasyonunu sağlamak amacıyla depremden sorumlu vali yardımcısı olarak görev aldı.
'HALKLA ARAMIZDA ARACI YOK'
Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı:
İyi diyalog
kurmamız, halkla aracısız iletişimimizden
kaynaklanıyor. Her
kapıyı çalarak devletin yardım
elini uzattık. Kahvehanede
gece geç saatlere kadar
sohbetlerimiz oldu,
onların yüreği
ile diliyle konuşup kendimi
onların yerine koydum, empati
yaptım. Akşam evine çekilen
idareci olmadım. Onların bana
teşekkür etmesini istemedim.
Beni sevip, evladı, ablası,
kardeşi gibi gördükleri
için ben onlara teşekkür
ediyorum.
'TAYİNİ ÇIKARSA, KALMASI İÇİN İMZA TOPLARIZ'
EMEKLİ ABDULLAH DURMAZ:
Çok memnunuz, Allah da ondan memnun olsun. Tayini çıkarsa, kalması için imza toplarız.
MUHTAR MEHMET DOĞAN:
Kaymakamımızı iyi yazın. İlçemize idareci olmanın yanında her evin misafiri olarak geldi. Başımızın üstünde yeri var.
ESNAF ŞEYHMUS AYDIN:
Kaymakam hanım, 7'den 70 herkesin derdine ortak oldu. Çarşıda insanların sorunlarını dinledi. Gençle genç, yaşlı ile yaşlı oldu. Devletin şefkati ve güler yüzünü bize gösterdi
DERT DİNLEDİ, ÇÖZÜM ÜRETTİ
Pandemi döneminde insanların sıkıntılarını bire bir dinleyerek çözüme kavuşturan kadın kaymakam, aşı çalışmalarında da önemli rol aldı. Aşı olmak istemeyen vatandaşları, sağlık görevlileri ile birlikte ziyaret edip aşının önemi konusunda bilgilendiren kaymakam Büyüknalçacı, sohbet sırasında gerekli olduğu için Kürtçe de öğrenmeyi başardı.