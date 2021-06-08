Çiftalan Plajı bu yaz hizmete girecek

Eyüpsultan Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanan "Eyüpsultan Gündemi" programında belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren, yeni projeleri anlatan Başkan Deniz Köken, Çiftalan'da yapımı devam eden plaj hakkında açıklamalarda bulundu.



"ÇALIŞMALARA 1,5 YIL ÖNCE BAŞLADIK"



Plajla ilgili çalışmalara 1,5 yıl önce başladıklarını söyleyen Başkan Deniz Köken, "Eyüpsultan'ın Karadeniz'e 15 - 17 kilometrelik sınırı var, ama biz oraları hiç kullanamıyorduk. Eyüpsultan'ın Karadeniz'e sınırı olduğunu çoğu kişi de bilmez. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımıza bu bölgenin bir bölümünü biz alalım ve vatandaşlarımızı denizle buluşturalım dedik. Sağolsun Bakanımız da uygundur görüşü verdi" dedi.



"YAPAY BİR HAVUZ OLUŞTURDUK"



Plajın planlanma aşamasında Karadeniz'in hırçınlığının da dikkate alındığını söyleyen Deniz Köken, "Denizi içeriye aldık. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 200 metre uzunluğunda, 100 metre derinliğinde yapay bir havuz oluşturduk. Otopark sorunu yok, soyunma kabinleri, tuvaletler ve kafeteryayı ise hemen portatif olarak yerleştireceğiz, seneye ise gerçek binalarımızı yapacağız. Bu sene plajımızı hizmete sokabilmek için tesislerimizi şimdilik prefabrik yapıyoruz. Plajın hemen yan tarafında bulunan ormanlık alana da kamp merkezi yapacağız" dedi.