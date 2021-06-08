D1 sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek araçların idame ettirilmesi, normal otomobillere kıyasla biraz daha zorludur. Bu nedenle D1 sınıfı ehliyete sahip olmak için bazı özel şartlar bulunmaktadır. Bu şartlara sahip olmayan kişilerin ise D1 sınıfı ehliyet almaları mümkün değildir. D1 sınıfı ehliyet almak isteyenlerin, bu ehliyet türü ile ilgili detayları bilmesinde fayda vardır. İşte D1 sınıfı ehliyet ile ilgili detaylar…

D1 SINIFI EHLİYET NEDİR?

D1 sınıfı ehliyet, minibüs kullanmak isteyenlerin alması gereken ehliyet türüdür. Bu ehliyetin kapsamı sadece minibüsten oluşmasa da, aslen minibüs kullanmak isteyenlerin D1 ehliyeti alması zorunludur. D1 sınıfı ehliyetlerin geçerlilik süresi 5 yıldır.

D1 sınıfı ehliyetle kullanılabilecek minibüslerin idaresinin normal otomobillerden zor olması nedeni ile D1 sınıfı ehliyet bazı özel şartlara bağlanmıştır. D1 sınıfı ehliyet için tecrübe şartı bulunmaktadır. Yani D1 sınıfı ehliyet almak için öncelikle kişinin B sınıfı ehliyete sahip olması gerekmektedir. Ayrıca D1 sınıfı ehliyet alabilmek için kişinin 21 yaşını doldurmuş olması zorunluluğu da aranmaktadır.

D1 SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

D1 sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek araçlar oldukça sınırlı sayıdadır. Bu araçlar B, B1, F ve M sınıfı ehliyet ile kullanılabilen araçlardır. D1 sınıfı ehliyet ancak şu araçları kullanabilir;

Minibüs,

Otomobil,

Kamyonet,

Traktör,

Motor bisiklet

D1 SINIFI EHLİYET YAŞ SINIRI

D1 sınıfı ehliyet ile ilgili özel düzenlemelerden bir tanesi yaş sınırıdır. Normal bir otomobil kullanmak isteyen, yani B sınıfı ehliyet almak isteyen bir kimsenin 18 yaşını doldurmuş olması yeterlidir. Lakin bu durum D1 sınıfı ehliyet almak isteyen kimseler için geçerli değildir. D1 sınıfı ehliyet yaş sınırı 21'dir. Yani minibüs kullanmak isteyen bir kimsenin 21 yaşını doldurmuş olması zorunludur.

D1 SINIFI EHLİYET NASIL ALINIR?

D1 sınıfı ehliyet almak için öncelikle ehliyet sınavlarına başvuru yapmak ve bunları başarı ile tamamlamak gerekmektedir. D1 sınıfı ehliyet almak için bazı evrakları hazırlamak gerekmektedir. bu evraklar şunlardır:

"Sürücü olur" isimli sağlık raporu,

Son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 2 adet biyometrik fotoğraf,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Kan grubu kartı,

Adli sicil kaydı,

Öğrenim durumunu gösterir belge.

D1 SINIFI EHLİYET ŞARTLARI

D1 sınıfı ehliyet almak için bazı şartları taşımak gerekmektedir. Kişinin bu şartların tamamına sahip olması ise zorunludur. D1 sınıfı ehliyet şartları şunlardır:

21 yaşını doldurmuş olmak,

B sınıfı ehliyete sahip olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Gerekli ehliyet sınavlarını başarı ile tamamlamak,

Sürücü belgesinin süresiz olarak geri alınmış olmaması,

Ehliyet almaya engel bir sağlık sorununa sahip olmamak.

D1 SINIFI EHLİYET FİYATLARI

D1 sınıfı ehliyete almak için sürücü kursuna kaydolmak gerekmektedir. Sürücü kursu fiyatları genel olarak değişmekle birlikte, ortalama olarak D1 ehliyeti sürücü kursu fiyatları 2021 yılı için 2.390 TL civarındadır. D1 sınıfı ehliyet almak için ise ayrıca birtakım harçların yatırılması gerekmektedir. D1 sınıfı ehliyet harç ücretleri toplamda 1.638,4 TL tutmaktadır.